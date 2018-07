'Zaqueu vai ser injustiçado', revela Ricky Tavares sobre seu personagem em 'A Terra Prometida'

Ricky está em seu terceiro trabalho bíblico na Record Foto: Rodrigo Soares

Ricky Tavares, que interpreta Zaqueu em 'A Terra Prometida', da Record, adianta aos fãs da trama: seu personagem será injustiçado diversas vezes durante a história. Mais do que isso o ator não quis falar: para isso, as pessoas têm de ver a novela.

Em entrevista ao E+, Ricky falou sobre sua preparação para fazer o personagem. Rotineiramente, para as filmagens, ele só precisa de meia hora para se arrumar. No entanto, para colocar toda a extensão do cabelo, foram 17 horas. "Agora eu sei porque as mulheres demoram para se arrumar", brincou o ator ao comentar sobre o longo processo.

Já é o terceiro trabalho bíblico do ator na emissora e ele afirma estar feliz com isso, especialmente por ser diferente dos outros papeis em 'José do Egito' e 'Milagres de Jesus'. "É diferente do que eu já fiz, é um guerreiro. Eu gosto de desafio, de fazer sempre uma coisa nova e fazer o Zaqueu, que é tão importante ao longo da trama, está sendo incrível", opina.

Ricky afirma não estar preocupado em ficar atrelado a papeis bíblicos, especialmente porque os considera divertidos. "É muito legal fazer algo que todo mundo já sabe. Não é o mesmo Zaqueu que todo mundo conhece, você pode contar uma história diferente, mudar a forma de falar, de agir", explica.

O ator, que já fez alguns trabalhos no teatro, diz que gosta dos palcos, mas, por enquanto, prefere se focar na novela. "Não gosto de disponibilizar meu dia para duas coisas ao mesmo tempo", justifica.