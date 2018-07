Zac Efron interpretará serial killer que violentava mulheres nos anos 1970

Depois de estrelar filmes comerciais como High School Musical, Zac Efron estará na pele de um serial killer em produção independente Foto: REUTERS/Fred Thornhill

O ator Zac Efron será o protagonista do filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile que será gravado a partir de outubro. No longa-metragem, Efron interpretará Ted Bundy, serial killer que ficou conhecido nos Estados Unidos na década de 1970 após sequestrar, violentar e assassinar mais de 30 mulheres.

O enredo concentrará as atenções no relacionamento conturbado entre Bundy e sua namorada, Elizabeth Kloepfer. Os dois se conheceram em 1969 e ela o denunciou três vezes à polícia por agressão e suspeitas de que ele violentasse outras mulheres.