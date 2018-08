Youtuber recria a Ilha de 'Lost' no jogo Far Cry 5

Um youtuber recriou a Ilha da série 'Lost' dentro do jogo Far Cry 5 Foto: AXN/Divulgação

A série Lost marcou época na televisão mundial e até hoje, oito anos após seu fim, continua sendo referência para muitos fãs que sentem saudades dos mistérios encontrados pelos sobreviventes do Voo 815 na Ilha do Oceano Pacífico. Usando o editor de mapas do jogo Far Cry 5, um fã recriou a Ilha nos mínimos detalhes e a compartilhou o feito com outros usuários.

"Essa é uma recriação precisa do mapa da Ilha feita no Far Cry 5 Arcade Map Editor. Detalhes pequenos, como o jardim da Sun até as nove estações da Iniciativa Dharma, estão incluídos", diz o youtuber Un-Break-Able na descrição do vídeo. "Infelizmente, o mapa não tem o tamanho real da ilha por questões técnicas, mas o fiz o mais largo possível", continuou.

O youtuber fez o mapa na versão de PlayStation 4 do jogo e pode ser acessado por qualquer usuário que procurar 'LOST TV Series' na busca do editor de mapas em Far Cry 5.

Veja abaixo um vídeo do tour que ele fez pela sua criação.