Youtuber grava vídeo de 40 horas contando até 100 mil

. Foto: Reprodução / Youtube @MrBeast

Se você acha que está sem ter o que fazer nas férias, precisa conhecer o youtuber britânico MrBeast. Ele teve a brilhante ideia de gravar a si mesmo contando até o número 100 mil em um vídeo, e a pôs em prática.

Para você ter noção, um dia é composto por 86.400 segundos, ou seja, ele precisaria de mais que 24 horas para falar todos os números mesmo que falasse um a cada segundo. Ele garante que ficou mais de 40 horas gravando o vídeo, porém, teve que acelerar em alguns momentos para facilitar na edição, totalizando praticamente um dia inteiro de vídeo.

Ao final do vídeo, o garoto já está de olhos fechados e balançando incessantemente na cadeira. Logo após o final da contagem, ele se questiona: "O que eu estou fazendo com a minha vida?".

O vídeo já se tornou o mais assistido de seu canal, com mais que o dobro de visualizações do segundo. Alguns internautas já estão encontrando alguns erros na contagem do garoto e apontando os comentários. Se ficou curioso, confira abaixo: