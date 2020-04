YouTube terá live com 12 horas de gameplay em 11 jogos diferentes

Live contará com jogos como 'Minecraft' e 'Fortnite' Foto: Reuters

Uma transmissão ao vivo que será realizada no domingo, 19, às 9h no YouTube contará com mais de 25 youtubers que se reunirão ao longo de 12 horas enquanto jogam 11 jogos, entre eles, Minecraft, Fortnite e League of Legends.

O evento ocorrerá no canal do youtuber Marco Túlio, o Authentic Games, que dividirá a apresentação da transmissão com os youtubers, Cauê Bueno e Spok. Além dos três, outros 25 convidados irão se revezar na transmissão, incluindo o apresentador Celso Portiolli.

A ideia é que, além dos jogos, a live conte com um conteúdo social, divulgando orientações de como e para quem doar para ajudar no combate ao novo coronavírus. Reunindo toda a lista de convidados, que também conta com nomes como BRKsEDU e Rezende Evil, os canais chegam a 190 milhões de inscritos, somados.

“Vamos ter alguns dos mais importantes gamers do Brasil se divertindo e divertindo a galera. Teremos momentos para os mais jovens, momentos com jogadores profissionais e times completos, vamos ter momentos dedicados exclusivamente às mulheres. Enfim, um projeto que tenta dar um abraço carinhoso em todos usando os games, já que ainda não podemos usar os braços”, comenta Marco Túlio.

Confira a programação com os jogos da live:

09h até 10h - Minecraft (com Família Craft, Cronosplays e Pedrodbr)

10h até 11h - Brawl Stars (Com Spok, Davy Jones, Nizllew e Bruno Clash)

11h até 12h - Fortnite (Com Baixa Memória, Cherrygums, Flakes e Cris Nikolaus)

12h até 13h - Plants vs Zombies (Com Authentic Games, BRKsEDU e Godenot)

13h até 14h - Roblox (Com Authentic Games, Aruan Felix, Hagazo e Lipão)

14h até 15h - LOL (Com Baixa Memória, Shevii2k e Gabriel Final Level)

15h até 16h - Free Fire (Com Spok, Juuba Jr., Nobru, El Gato e Corinthians FreeFire)

16h até 17h - Move or Die; Gang Beast; Ultimate Chicken House (Com Spok, Baixa Memória e Dois Marmotas)

17h até 18h - Minecraft (Com Authentic Games, Spok, Celso Portiolli e Bibi Tatto)

18h até 19h - Fortnite (Com Authentic Games, Baixa Memória, EduKof e João Caetano)

19h até 20h - PKXD (Com Família Craft, Robin Hood e JP Plays)

20h até 21h - Minecraft (Com Família Craft, Rezende Evil e Tazer Craft)

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais