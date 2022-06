YouTube lança 'O Som do Rio', série estrelada por Maria Gadú e Val Munduruku

Em 'O Som do Rio', Maria Gadú e Val Mundukuru recebem convidados para uma descoberta pelo Rio Tapajós, no Pará. Foto: Maria Farinha Filmes

Estreou nesta terça-feira, 14, a série original e exclusiva do YouTube, O Som do Rio. Criada pela artista e ativista socioambiental Maria Gadú, a produção conta com ela e com a ativista indígena Val Mundukuru compartilhando conhecimentos sobre a região amazônica, enquanto percorrem o Rio Tapajós, no Pará, ao lado de convidados.

Personalidades como a médica e campeã do BBB 20 Thelma Assis, o cantor Lenine e o influenciador digital Vitor DiCastro foram chamados para participar, se desconectar da vida urbana e se conectar com a natureza e os entornos da região.

"Reunir pessoas numa viagem fluvial pela Amazônia, é transbordar o Brasil para além dos limites das fronteiras de pensamento e conhecimento. Poder registrar as falas e sons do rio, é aprender cada dia mais sobre como será a nova era do planeta: limpa, viva, indígena, múltipla e colorida. Um prazer fazer parte desse time que junto ao YouTube acredita no poder da floresta de pé", comenta Maria Gadú.

Clarissa Orberg, chefe de Parcerias de Conteúdo de Educação, Saúde e Entretenimento Infantil do YouTube, afirma: "Nosso time ficou muito feliz com o resultado da série, que trará visibilidade a lugares, povos e iniciativas que não só merecem, mas têm direito a espaço para mostrarem sua identidade e propósito".

No primeiro episódio, ao lado de Maria Gadú e Val Mundukuru, Thelma e Vitor DiCastro conhecem as Suraras do Tapajós, mulheres indígenas que apresentam os assuntos urgentes da região, além de sua cultura.

Para completar o conteúdo e ajudar o público a entender o impacto que isso tem na vida de quem está longe da Amazônia, o youtuber e apresentador Felipe Castanhari comenta, de maneira simples, alguns conceitos complexos relacionados a mudanças climáticas.

Em quatro episódios, O Som do Rio foi produzida pela Maria Farinha Filmes, que se compromete com histórias que se conectam com os maiores desafios globais, ancorados nas metas para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

Além de Maria Gadú, na produção da série também estão Estela Renner, Luana Lobo, Marcos Nisti e Mariana Oliva e a direção é de Carol Quintanilha. Os próximos três episódios serão lançados semanalmente, toda terça-feira, às 11h, no canal de YouTube da cantora.

Confira o primeiro episódio: