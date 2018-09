YouTube divulga trailer de ‘Cobra Kai’, continuação do filme ‘Karate Kid’

Nova série do YouTube vai retomar a história do filme 'Karate Kid' 34 anos após a produção original Foto: Reprodução de cena do filme 'Karate Kid'/Columbia Pictures

A plataforma de vídeos YouTube divulgou nesta última quarta-feira, 21, o trailer da série Cobra Kai, continuação do filme Karate Kid. A produção, que terá 10 episódios e que irá estrear na parte de streaming da plataforma, o YouTube Red, no próximo dia 2 de maio, vai contar a história de como está a vida de Daniel e Johnny 34 anos após sua histórica luta no torneio de caratê do filme original.

Com Ralph Macchio e William Zabka reprisando seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, a série vai mostrar como o Karate Kid usou o sucesso no torneio para se tornar bem sucedido, dono de concessionárias na Califórnia, enquanto Johnny tenta se reencontrar após ver sua vida sair de controle por causa da sua derrota.

Para isso, Johnny vai reabrir o dojo de caratê Cobra Kai e ensinar a jovens da região a arte marcial para se protegerem. Isso vai reacender a rivalidade dele com Daniel, que se lembra como os integrantes da antiga academia fizeram bullying com ele.

Ainda não há previsão de estreia da série para o Brasil. Veja abaixo o trailer.