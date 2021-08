'You': Netflix anuncia estreia da 3ª temporada e revela nome do bebê de Joe

Personagem Joe em cena do primeiro episódio da segunda temporada de 'You' Foto: Tyler Golden/ Netflix

A Netflix anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, a data de lançamento da terceira temporada de You. Os novos episódios da série chegam no streaming no dia 15 de outubro.

Em um teaser enigmático compartilhado no perfil do Instagram do seriado, o protagonista Joe, feito por Penn Badgley, dá as boas vindas ao filho, Henry. O personagem promete que será uma pessoa melhor, digno de ser chamado de pai.

"Por você eu posso mudar, serei o homem que você terá orgulho de chamar de pai (...) Escolher o seu nome é a primeira decisão que vou tomar para dar a você a melhor vida possível para protegê-lo", disse.

Nos últimos dias, as contas oficiais da produção, tanto no Instagram, como no Twitter, estavam simulando os preparativos de um chá de bebê. Confira o teaser completo:

You foi lançada em 2018 e acompanha a história de Joe, um homem aparentemente comum que fica obcecado quando se apaixona por alguém. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.