Yasmin Finney, de 'Heartstopper', entra para o elenco de 'Doctor Who'

Yasmin Finney, de 'Heartstopper', viverá a personagem Rose em 'Doctor Who'. Foto: Netflix

A atriz Yasmin Finney, a Elle Argent da série Heartstopper, entrou para o elenco de Doctor Who. O anúncio foi dado pela BBC, responsável pela produção da série, nesta segunda-feira. 16.

Segundo a corporação, Yasmin viverá a personagem Rose e já está participando das filmagens da série. A temporada irá ao ar em 2023 e coincide com o aniversário de 60 anos da produção britânica.

À BBC, a artista demonstrou felicidade por entrar para o elenco de Doctor Who e assumir um dos papéis principais.

Ela, que é uma mulher transexual, falou sobre a importância da representatividade com a presença dela: "Essa série tem um lugar no coração de tantas pessoas, então ser notada como uma atriz trans pela lenda Russell [produtor de Doctor Who], não apenas fez meu ano, mas fez a minha vida".

Na semana passada, o ator ruandense-escocês Ncuti Gatwa, o Eric Effiong de Sex Education, foi anunciado como o 14º Doutor da produção. Ele será o primeiro ator negro a viver o protagonista da série.

No Twitter, o perfil oficial de Doctor Who no Brasil compartilhou uma foto dos atores juntos. "Olha, a gente não quer insinuar nada, mas essa é uma foto de Yasmin Finney com Ncuti Gatwa", brincou o perfil.

No Brasil, a série é oferecida pelo serviço de streaming GloboPlay.

Olha, a gente não quer insinuar nada, mas essa é uma foto de Yasmin Finney com Ncuti Gatwa https://t.co/mmjUuB3X6H pic.twitter.com/dXMxrhgsq9 — Doctor Who Brasil (@doctorwhobrasil) May 16, 2022

