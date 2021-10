Xuxa vai apresentar reality show de drag queens na Amazon Prime

Xuxa vai apresentar o programa junto com a drag queen Ikaro Kadoshi Foto: Amazon Prime Video

Xuxa Meneghel irá comandar um reality show de drag queens na Amazon Prime Video. O streaming e a apresentadora anunciaram a novidade nesta quarta-feira, 6, após especulações de que ela estaria à frente da versão brasileira de RuPaul’s Drag Race.

Xuxa vai apresentar o Caravana das Drags ao lado de Ikaro Kadoshi que, atualmente, comanda o Drag Me As a Queen, no canal E! A data de estreia no streaming ainda não foi confirmada.

O programa seguirá artistas brasileiras de todo o País em uma competição pelo título de "Drag Suprema" enquanto viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus extravagantemente decorado.

Elas vão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O show terá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais. Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

Xuxa compartilhou um teaser ao lado de Ikaro. "Pra muitos que torceram: está aí, vou me divertir muito. Para muitos que torceram o nariz: aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau tchau aos preconceituosos", escreveu.

"Fofoca pela metade? Aqui não meu amor! Te prepara que a Xuxa Meneghel e eu vamos comandar a Caravana Das Drags que vai chegar com tudo. Que honra fazer parte da família Amazon! Feliz demais. Um beijo para o Brasil, para as drag queens e para você!", publicou Ikaro.