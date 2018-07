Xuxa não fará programa especial em homenagem ao Dia das Crianças

Xuxa não terá especial de Dia das Crianças na Record Foto: Reprodução/YouTube

Xuxa não vai fazer um especial de Dia das Crianças em programa desta segunda-feira, 10, como muitos fãs aguardavam.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a Record informou que será um 'programa normal', com as participações de Maria Paula, Nany People e o cantor Zé Felipe.

Havia uma expectativa de que a eterna rainha dos baixinhos, que agora dialoga com o público adulto, voltasse a homenagear as crianças como fez no ano passado em seu programa.

A última vez que Xuxa incorporou a apresentadora dos anos 1990, usando botas e rabo de cavalo no cabelo, foi em agosto desse ano para divulgar a série Stranger Things, da Netflix.

No vídeo, Xuxa aparece com seu clássico figurino dos anos 1980 apresentando um programa infantil onde lê cartas enviadas pelos fãs. Após um sorteio, ela pega a carta da personagem de Winona Ryder na trama.

Xuxa então debocha de si mesma e também das lendas urbanas que sempre rondaram sua vida. Em determinado momento, ela pede para os fãs enviarem cartas para uma caixa postal com final 666 - conhecido como número da besta. Veja: