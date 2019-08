Xuxa fala sobre reação da Globo ao saber que iria para a Record: ‘Você será nossa inimiga’

A apresentadora da Record TV Xuxa. Foto: Reprodução/ Uol

Xuxa relembrou o tempo em que decidiu trocar décadas de trabalho na Globo para atuar em um programa ao vivo na Record TV.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL, a apresentadora relatou que não foi uma transição tranquila. Ela conta que os diretores da Globo sabiam que SBT e Record a estavam ‘sondando’ para novos trabalhos.

“Eles (na Globo) disseram: ‘Se você for para o SBT, tudo bem. Agora, se você for para Record, aí não é beleza. Você será nossa inimiga”, afirmou.

Xuxa também desabafou que as pessoas têm resistência em relação à Record TV. “A gente tem um preconceito quando fala da Record. Eu tinha esse preconceito. Aí, quando conheci as pessoas que trabalham lá... chegar na idade que cheguei e ter uma emissora e profissionais que querem me ver feliz, a gente muda o pensamento”, disse.

Na entrevista, Xuxa chegou a pedir uma “chance” para que o telespectador assista ao programa dela. “Gostaria que as pessoas me dessem a chance pelo menos uma vez. A qualidade é muito boa”, garantiu.

Briga com Ivete Sangalo

Durante a entrevista, Leo Dias perguntou para Xuxa se é verdade que ela e Ivete Sangalo brigaram no passado. “Sim. Mas já está tudo resolvido”, resumiu a apresentadora, sem dar detalhes sobre o conflito.

Segundo o colunista, a discussão teria começado depois que Xuxa recebeu, em um grupo fechado de WhatsApp, foto das filhas da cantora e publicou a imagem, o que desagradou Ivete.