Xuxa estreia 'The Four Brasil', reality que promete inovar programas musicais no Brasil

Xuxa durante a estreia de 'The Four Brasil'. Foto: Blad Meneghel

Um programa que começa onde todos terminam. É assim que a equipe do The Four Brasil define o novo reality show que chega à Record TV nesta quarta-feira, 6, às 22h30. Apresentado por Xuxa Meneghel, a atração musical se diferencia das outras competições artísticas, como o The Voice, por já começar com os quatro finalistas.

Com oito episódios iniciais, músicos de todo o País vêm ao palco para desafiar os escolhidos pelo júri, composto por Leo Chaves, João Bôscoli e Aline Wirley (ex-Rouge).

Xuxa destacou que essa dinâmica não torna possível definir um roteiro, fazendo com que o reality não tenha começo, meio e fim pré-elaborados. "Não sabemos quantas pessoas vão desafiar os finalistas e tampouco o fim, porque tudo pode mudar por completo, de uma hora para a outra. A gente pode ter duas, quatro, cinco batalhas. Imprevisível", afirma.

Com mais de 40 anos de carreira, Xuxa Meneghel, conhecida por atuar na maior parte do tempo no "mundo dos baixinhos", diz se sentir desafiada ao apresentar o The Four Brasil, devido às batalhas nunca antes mediadas por ela. "Fiz o Planeta Xuxa, em que cantores se apresentavam, mas não havia uma disputa musical. É completamente novo dar de cara com um projeto desse", conta.

Além disso, ela reflete que está aprendendo tudo de novo, uma vez que a internet mudou a relação das pessoas com a televisão. "Isso é muito bom. Dizer que estou aprendendo, aos 56 anos, é um presente", aponta.

O programa já foi apresentado nos Estados Unidos (EUA) e Xuxa já o conhecia antes de ser chamada para apresentar a versão brasileira. De acordo com ela, as edições estrangeiras têm bastante adrenalina, e na Record TV não será diferente. "A plateia tem poder de voto e isso é muito legal. O público vê o quão importante ele é por ser o quarto jurado", acredita.

Estúdio foi montado em saguão da prefeitura de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, e é igual ao da versão estrangeira do reality show. Foto: Blad Meneghel

Com exceção do primeiro episódio, que foi gravado um dia antes da estreia, os demais capítulos serão ao vivo. Isso, segundo Xuxa, aumenta a emoção na medida em que imprevistos com os participantes vão ao ar. Um exemplo disso é a versão norte-americana, em que a finalista Zhavia, de 16 anos, perdeu a voz e foi eliminada. "Ela era muito boa, mas [no The Four] não estar bem no dia pode te derrubar", explica Xuxa.

Os vencedores do reality vão ter a carreira orientada pelos jurados. Assista a um trecho do The Four dos EUA:

The Four enfrenta o futebol da Globo e jurados prometem rigidez

O The Four Brasil vai estrear com um júri diversificado. Aline Wirley cresceu no mundo pop pelo grupo Rouge, Leo Chaves tem uma longa estrada na música sertaneja - recentemente interrompida ao se separar de seu irmão Victor, acusado de violência doméstica - e João Bôscoli, filho de Elis Regina, é produtor e empresário musical.

Apesar das diferenças, a rigidez nas análises é um ponto em comum entre eles. Segundo Bôscoli, a produção do programa exigiu dos três essa característica.

Diante disso, Xuxa mencionou a atuação de Aline Wirley, que eliminou uma participante na gravação do programa de estreia. A apresentadora confessou que achava que a cantora seria a jurada mais "boazinha", mas se surpreendeu com a atitude firme dela.

Aline Wirley, João Bôscoli e Leo Chaves, respectivamente, da esquerda para a direita. Foto: Blad Meneghel

Um detalhe que chamou a atenção foi o horário nobre do programa, que vai disputar audiência com o futebol da Globo. Para o diretor Rodrigo Carelli, essa concorrência não vai prejudicar o reality. "Se tem um jogo em outro canal, aqui também tem um, em outro campo de batalha. Tudo gira em torno da disputa entre os quatro finalistas. É uma arena mesmo. Estamos sempre num estado de competição, e nós [Record TV] acreditamos que isso vai atrair público", analisa.

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais