Xuxa diz que Maytê Piragibe 'pegou' o parceiro de dança e cria 'climão' no 'Programa do Porchat'

A atriz Maytê Piragibe ficou desconfortável com os comentários de Xuxa sobre um suposto romance entre ela e o bailarino Paulo Victor. Foto: Edu Moraes/Record TV

Xuxa criou uma situação desconfortável para Maytê Piragibe e Paulo Victor, vencedores do reality show de dança Dancing Brasil. Durante entrevista ao Programa do Porchat, logo após a final da atração nesta segunda-feira, 26, a apresentadora disse que os dois "estão se pegando".

Porchat comenta que os bailarinos criam uma intimidade entre si, devido ao convívio de ensaios, e pergunta como foi a relação entre eles. Paulo Victor ainda tenta responder que eles são muito amigos, mas Xuxa é incisiva: "Posso falar? No começo apareceu, depois desapareceu. Pode falar a verdade."

Maytê se incomoda. "Gente, a Xuxa realmente, né?", ao que a apresentadora insiste na questão. Sem comentar diretamente, a atriz afirma que é "uma mulher solteira com um prêmio maravilhoso". "O que é isso Brasil? Isso não é A Fazenda, isso é um programa de dança, me contrataram para dançar", rebate Maytê.

Porchat pergunta, independente do caso, se a intimidade entre Maytê e Paulo Victor ajudou ou atrapalhou. Sem respostas, Xuxa se colocou novamente na história, e Maytê rebateu: "Xuxa está falando por mim agora, meu Jesus amado, tem que ter paciência".

Ao final, a atriz esclareceu que a intimidade ajudou, porque a química entre eles exala, são amigos e parceiros, como acontece com pares românticos nas novelas. Assista ao vídeo abaixo.

O casal disputava o primeiro lugar com Jade Barbosa e Lucas Teodoro e venceu a primeira temporada do Dancing Brasil com 42,5% dos votos do público. Maytê e Paulo Victor levaram o prêmio de R$ 500 mil mais um carro zero KM.