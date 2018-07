Xavier e Joaquina sofrem com a impossibilidade de seu amor em 'Liberdade, Liberdade'

Simão e Mão de Luva Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Xavier e Joaquina sofrem com a impossibilidade de seu amor

Segunda-feira, 27 de junho

Virgínia explica sua história a Rubião, que manipula a mãe. Tolentino fala com André sobre sua amizade. Joaquina/Rosa se emociona ao passar pela casa de Tiradentes e Xavier desconfia. Xavier se irrita com a proximidade de Virgínia e Rubião. Rubião sofre um atentado. Branca sente dores na barriga e teme por seu bebê. Xavier e Virgínia repreendem Dimas/Padre Vizeu. Joaquina/Rosa visita Rubião. Mimi passa mal e André decide levá-la para morar em sua casa. Xavier e Joaquina/Rosa sofrem com a impossibilidade de seu amor.

Raposo se surpreende ao encontrar Mimi em sua casa

Terça-feira, 28 de junho

Xavier promete que ficará com Branca. Rubião afirma a Virgínia que seu amor por Joaquina/Rosa o transformou em um novo homem. Dionísia exige que Mimi deixe sua casa. André mantém a decisão de assumir o filho que Mimi espera e Joaquina/Rosa apoia o irmão. Gaspar questiona Dionísia sobre Terenciano. Virgínia exige que Mimi deixe a casa dos Raposo. Xavier propõe se unir a Mão de Luva para resgatar Ascensão. Blandina conta a Dionísia que Gaspar a abordou. Raposo se surpreende ao encontrar Mimi em sua casa.

Gaspar jura vingança contra Dionísia

Quinta-feira, 30 de junho

Rubião propõe que Virgínia deixe o bordel e mude de vida. Raposo e Virgínia ficam juntos. Bertoleza se incomoda em dormir no mesmo quarto que Mimi. Joaquina/Rosa revela a Raposo que terminou o noivado com Rubião. Mimi deixa a casa de André, que decide procurá-la. Rubião presenteia Joaquina/Rosa. Xavier conversa com Matias e Brites ouve. Dionísia revela a Raposo seu confronto com Terenciano. Gaspar jura vingança contra Dionísia. Dionísia ameaça Mimi. Joaquina/Rosa percebe uma mancha de sangue nas roupas de Rubião.

Rubião faz uma nova vítima

Sexta-feira, 1º de julho

Tolentino ajuda Rubião a se explicar para Joaquina/Rosa. Branca perde sangue e exige que Luanda busque uma parteira, mas em segredo. Mimi pede a ajuda de Celeste para saber sobre a saúde de seu bebê. Santuza atende Branca. Dionísia ordena que Malveiro ameace Mimi. Mimi foge da cidade e Alexandra a resgata. Alexandra e Branca tentam convencer Mimi a ficar na casa da família Farto. André se preocupa com o desaparecimento de Mimi. Raposo descobre quem roubou seu ouro. Rubião faz uma nova vítima.