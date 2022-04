'Wu-Tang: An American Saga': Primeira temporada da série original do Hulu está disponível no Star+

A primeira temporada de 'Wu-Tang: An American Saga', série original do streaming Hulu, está disponível no Star+. Foto: Star+

Já está disponível no serviço de streaming Star+, os dez episódios da primeira temporada da série Wu-Tang: An American Saga, original do Hulu.

Situada no início dos anos 1990, em Nova York, no auge da epidemia de crack, a produção acompanha a formação do grupo Wu-Tang Clan e a visão de Bobby Diggs - também conhecido como RZA - um rapaz que se esforça para unir um grupo de jovens negros que estão divididos entre a música e o crime, mas que acabam se tornando um sucesso norte-americano.

O grupo conquistou o mundo com seu estilo, suas rimas e as bases instrumentais criadas por RZA, e venderam mais de 40 milhões de discos até hoje.

Como parte das comemorações dos 25 anos do lançamento de Enter The Wu-Tang (36 Chambers), álbum clássico do grupo lançado em 1993, a série foi criada por RZA e pelo veterano Alex Tse - roteirista de Watchmen -, que também atua como produtor executivo.