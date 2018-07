William Waack tenta ser irônico e leva 'patada' tripla, ao vivo, de Cristiane Dias

Cristiane Dias e William Waack se estranharam na última edição do 'Jornal da Globo' Foto: Reprodução/Globo

William Waack tentou aplicar seu tradicional sarcasmo, mas novamente levou uma patada. Uma não. Três! E quem não quis levar o desaforo para casa, desta vez, foi a jornalista Cristiane Dias.

Leia também: Olimpíada gera embates entre repórteres e comentaristas na televisão

O climão foi exibido ao vivo na última edição do Jornal da Globo, exibida na madrugada desta quinta-feira, 18, na Globo.

Cristiane Dias deixou visível o incômodo de não ser cumprimentada por Waack no início do telejornal e acabou dando uma alfinetada do titular do programa.

"Boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem o momento pedia pressa, a gente entende", disse a jornalista. Ao iniciar os comentários sobre a Olimpíada, Cristiane puxou: "Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora...". Waack a interrompeu, erguendo as sobrancelhas e fazendo transparecer sua irritação: "Vamos falar de vôlei?". Cristiane, com um sorriso no rosto, percebeu a ironia do colega e devolveu: "Quer continuar?".

O climão entre os jornalistas não parou aí. Ao final do telejornal, Waack voltou a cutucar a colega após a exibição de uma reportagem sobre os atletas da ginástica.

William: "Tá todo mundo esperando que que você vai comentar (sic)"

Cristiane: "Tô impresionada com esses meninos. Sem mais"

William: "Só?"

Cristiane: "Você quer que eu saia falando mesmo o que eu to pensando?"

Vale lembrar que a cantora Anitta também foi alvo da ironia do jornalista no dia da cerimônia de aberturados Jogos Olímpicos, mas também não se deixou abalar e deu respostas atravessadas a Waack, ao vivo.

Veja abaixo a primeira sequência de farpas trocada pelos jornalistas: