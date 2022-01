William Bonner se isola após Renata Vasconcellos testar positivo para covid-19

Renata Vasconcellos testou positivo para covid-19 e William Bonner não está com coronavírus Foto: Reprodução/ Globo

*ATUALIZADA ÀS 12H07

A apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, Renata Vasconcellos, testou positivo para covid-19 neste domingo, 9. Ela foi afastada da bancada do programa até se recuperar.

Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte comandaram o noticiário nesta segunda, 10.

No fim da manhã desta terça-feira, 11, William Bonner usou as redes sociais para anunciar que o resultado do exame que realizou deu negativo para coronavírus.

"Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo logo a @renatavasconcellosoficial vai estar de volta à nossa batalha", escreveu na legenda da foto que publicou com o documento.

Na noite de segunda, ele ainda aguardava o resultado do exame e compartilhou um pouco da ansiedade com os internautas.

"Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do P-C-R. Amanhã saberemos", escreveu o editor-chefe e âncora do JN na legenda de uma foto que publicou no Instagram.

Na imagem, ele aparece deitado em uma cama, em isolamento social.

Renata Vasconcellos publicou uma foto também no perfil oficial dela no Instagram com os dizeres "vai passar". Ela recebeu o carinho de amigos e fãs que, em um primeiro momento, não sabiam sobre o coronavírus.

William Bonner comentou a foto da companheira de bancada do Jornal Nacional: "Claro que vai, parceira! Avante". Ambos receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.