William Bonner comete ato falho e chama Michel Temer de 'ex-presidente'

. Foto: Estevam Avellar/Globo | André Dusek/Estadão

William Bonner abriu o Jornal Nacional desta quarta-feira, 17, com a notícia da delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS, na qual apresentou uma gravação de Michel Temer autorizando a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Ao citar Temer, o apresentador do telejornal o chamou de 'ex-presidente'.

O ato falho do jornalista não passou despercebido e virou piada nas redes sociais.

Além dele, Zileide Silva também se tornou um dos assuntos mais comentados da web. Em um link ao vivo, direto de Brasília, ela enviava novas informações ao Jornal Nacional sobre o caso apresentado por Bonner. Enquanto reportava, uma mulher surgiu atrás dela segurando um cartaz com a frase "Eu votei na Dilma".

Veja as reações:

Hahaha, ato falho, Bonner chama Temer de "ex" presidente. — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) 17 de maio de 2017

Temer vai cair graças a Joesley e Wesley. Depois dizem que o Brasil é um pais sem ley. — rosana hermann (@rosana) 18 de maio de 2017

o willian bonner chamando o temer de ex presidente ao vivo no jornal nacional pic.twitter.com/g3u1KBgq08 — allanis (@psychwkiller) 17 de maio de 2017

O BONNER CHAMOU O TEMER DE EX PRESIDENTE pic.twitter.com/KTVF6No1hE — gabrielakkjkk (@coldmonkeys_) 17 de maio de 2017

O BONNER JÁ COMEÇOU CHAMANDO O TEMER DE “EX-PRESIDENTE” KKKK — Dilma Bolada (@diImabr) 17 de maio de 2017

O Bonner chamou o temer de ex presidente pic.twitter.com/ZULuFzbPBj — PEDRAO (@Itspedrito) 17 de maio de 2017

Temer sendo grampeado com direito a narração dramática do Bonner parece que tudo que vai volta né moressss — Palácio do Planalto (@planaIto) 17 de maio de 2017

o bonner chamou o temer de ex presidente KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O BERRO QUE EU DEI — sasa suprema (@beliebbalovatic) 17 de maio de 2017