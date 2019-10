William Bonner brinca sobre ligações erradas no 'JN': 'Não sou o Samuel!'

William Bonner no 'Jornal Nacional' Foto: Reprodução de 'Jornal Nacional' (2019) / Globo

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, fez uma brincadeira após a exibição de uma reportagem sobre pessoas que recebem ligações indevidas motivadas por cobranças que não têm a ver com elas no telejornal desta segunda-feira, 21.

"É uma pena porque eu não sou o Samuel, eu não sou o Adailton e eu não sou a Jéssica. Não, não sou!", brincou Bonner, enquantoo balançava a cabeça negativamente.

A jornalista Renata Vasconcellos, sua companheira de bancada, também falou sobre a situação com bom humor: "Três nomes, hein!".

Confira o momento em que William Bonner faz a piada no JN abaixo: