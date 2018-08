Will Smith posta meme do 'Casos de Família' e é convidado a ir ao programa

Cristina Rocha, do 'Casos de Família', e o ator Will Smith. Foto: Cristina Rocha e Will Smith

A apresentadora do Casos de Família, Cristina Rocha, fez um convite ao ator norte-americano Will Smith após ele ter publicado um meme originado pelo programa em seu Instagram na semana passada.

Will havia publicado um vídeo em que aparece dançando a música This Is How We Do It, de Montell Jordan, e, ao fazer um movimento, a imagem corta para um rapaz dançando no palco do Casos de Família, em passos que viralizaram há alguns anos.

"Aquele ator lindo, que eu sou fã, Will Smith, colocou no Instagram dele o nosso programa. Aquela parte do Gabriel, que faz espacate. É muito bacana quando um ator da magnitude do Will Smith coloca nosso programa pro mundo inteiro", agradeceu a apresentadora.

Em seguida, veio o convite: "Achei super maneiro, gostei mesmo. Vou até mandar um recado pra ele: Will, you are more than welcome to come to our show anytime. We love you. Brazil!" ["Will, você é mais do que bem vindo a vir ao nosso programa a qualquer hora. Nós te amamos. Brasil!", em tradução livre].

Confira a publicação feita por Will Smith abaixo, e, em seguida, o momento original: