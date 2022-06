'Westworld': '4ª temporada será mais fácil de entender', diz Ed Harris

Ed Harris como O Homem de Preto em cena de 'Westworld'. Foto: HBO Max

O primeiro episódio da quarta temporada de Westworld chegou à HBO Max neste domingo, 26, e os atores Aaron Paul e Ed Harris, a co-criadora Lisa Joy e o produtor executivo Alison Schapker falaram ao The Hollywood Reporter sobre o que esperar da série.

Segundo Ed Harris, intérprete do vilão O Homem de Preto, a sequência será mais fácil de entender do que as temporadas anteriores. "Eu acho que a 4ª temporada está mais fácil de entender o que está acontecendo. Acho que está mais clara do que a terceira temporada, que foi mais confusa para mim porque havia tantas dimensões e realmente poderia ser qualquer um. Ainda é o caso, mas não fica tão complicado", comentou o ator.

Já Aaron Paul, que interpreta Caleb Nichols, contou que seu personagem vai explorar mais a questão da paternidade: "[Caleb] Ser pai é uma grande parte de sua trajetória nesta temporada e é o que lhe dá esperança e propósito para seguir em frente".

O produtor executivo Schapker explicou o porquê a temática das crianças é tão importante para a série: "Há sempre algo quase inefavelmente real sobre essa relação. Crianças nos dão algum propósito para lutar e viver e não acho que isso está restrito a Westworld, mas nós sabemos disso e queremos esse investimento".

Lisa Joy, co-criadora da série ao lado de Jonathan Nolan, falou sobre o que difere a nova temporada das anteriores: "Nesta temporada, nós estamos olhando para: O quanto do nosso próprio caráter é pré-programado? O quanto nossos laçõs são irrevogáveis e imutáveis — o modo que a sociedade nos filtra em algo, como nosso próprio DNA e predileções, hormônios, humores e sentimentos predeterminam um caminho?"

A quarta temporada de Westworld terá oito episódios, lançados semanalmente aos domingo na HBO Max.

Confira o trailer: