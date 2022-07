Wendel Bezerra retorna como voz de Goku em novo filme de 'Dragon Ball'; veja trailer

Novo filme de 'Dragon Ball' estreia em agosto com Wendel Bezerra dublando Goku. Foto: Crunchyroll

A Crunchyroll divulgou nesta segunda-feira, 11, o trailer dublado de Dragon Ball Super: Super Hero com Wendel Bezerra dando voz ao protagonista Goku.

O filme tem previsão de estrear no Brasil no dia 18 de agosto. Será o primeiro lançamento cinematográfico da Crunchyroll em grande escala. Na América Latina, a empresa contará com a ajuda da Sony Pictures para fazer a distribuição da obra.

No Brasil, será possível assistir ao filme nas versões dublada e legendada em português. Bezerra, que já é voz conhecida entre os fãs do anime, também será diretor de dublagem do longa.

Estão no elenco de dublagem: Alfredo Rollo(voz de Vegeta), Fábio Lucindo (Kuririn), Luiz Antônio Lobue (Piccolo), Marcelo Campos (Trunks), Mariana Evangelista (Pan), Melissa Garcia (Videl), Tânia Gaidarji (Bulma) Vagner Fagundes (Son Gohan).

Dragon Ball Super: Super Hero é o primeiro filme da franquia totalmente animado com imagens geradas por computador - ou computação gráfica. Akira Toriyama, criador original de Dragon Ball, está por trás do enredo, roteiro e design dos personagens.

Assista ao trailer: