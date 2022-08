'Wednesday': Série será 'como um filme do Tim Burton de 8h de duração', dizem criadores

Produzida por Tim Burton, 'Wednesday' focará na história da personagem Wandinha Addams. Foto: Instagram/@netflixbrasil

A série Wednesday, produzida pelo renomado diretor Tim Burton, tem aguçado a curiosidade dos telespectadores a cada novidade divulgada. Nesta terça-feira, 16, os criadores da produção, Miles Millar e Alfred Gough, revelaram que a série será "como um filme do diretor de 8h de duração".

Em entrevista à revista norte-americana Vanity Fair, Millar e Gough fizeram questão de afirmar que Wednesday pretende se distanciar de todos os filmes e séries já feitos sobre a Família Addams.

"É muito importante que a série não seja vista como um remake ou um reboot. Ela não tenta ser como os filmes ou a série de 1960. Isso é essencial para nós e essencial para o Tim", ressaltou Miller.

O toque pessoal do diretor teve impacto, até mesmo, na escolha dos atores. Burton escolheu Luis Guzmán, mais baixo que a atriz Catherine Zeta-Jones, que interpretará Mortícia, para viver o personagem Gomez Addams visando ser fiel aos quadrinhos.

"Ele queria que as silhuetas se parecessem mais como os quadrinhos de Charles Addams, que seriam Gomez mais baixo que a Mortícia, e não a versão suave de Raul Julia nos filmes", contou Gough.

Burton chegou a trabalhar como diretor no filme A Família Addams, de 1991, mas abandonou a produção. Quando entraram em contato com ele para propor a nova série, os criadores se surpreenderam com a resposta positiva.

"Tim foi sempre o Monte Everest dos diretores", brincou Alfred. Ele ainda contou que Burton tenta explorar ao máximo a nuance da história e de cada personagem.

"Ele ama ter tempo em Wednesday para explorar cada personagem e não ter que encerrar as coisas em uma hora e 45 minutos", disse.

Wednesday será focada na personagem Wandinha Addams, interpretada pela atriz Jenna Ortega. A série será lançada no catálogo da Netflix, mas ainda não há data para estreia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais