Warner Bros. encomenda roteiro para possível filme da Supergirl

A Warner Bros. Pictures encomendou um roteiro para um possível filme solo baseado na Supergirl. Segundo o site Deadline, o roteirista Oren Uziel, que escreveu O Paradoxo Cloverfield e Anjos da Lei 2, fez o argumento para o estúdio, que está analisando se vai dar continuidade ou não ao projeto.

Por enquanto não há informações de produtores, diretores ou atores ligados ao filme, que nos quadrinhos conta a história da adolescente Kara Zor-El, prima do Super-Homem que foi enviada à Terra para protegê-lo, mas se perde no espaço e só chega no planeta décadas depois do já adulto Clark Kent.

Apesar de Supergirl também já ser uma série de televisão que está na quarta temporada, com a atriz norte-americana Melissa Benoist interpretando a heroína, isso não impede a produção do filme, segundo o site. A situação deve ser a mesma que acontece com a série The Flash, em que há uma versão do herói da DC na televisão (interpretada por Grant Gustin) e outra nos filmes (Ezra Miller).