Warner anuncia data do último episódio de 'The Big Bang Theory' no Brasil

'The Big Bang Theory' terminará com 279 episódios após 12 temporadas. Foto: Sonja Flemming/CBS

Os fãs brasileiros de The Big Bang Theory já podem comemorar — ou ficar mais tristes: a data do episódio que encerra a série nerd foi definida para 2 de junho, segundo a Warner Channel, que exibe a série no País. Nesta semana, a CBS anunciou a data de exibição nos Estados Unidos.

Assim, no dia marcado, às 22h, Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch) dirão adeus ao público após 279 episódios.

O especial terá uma hora de duração e será precedido por uma maratona com toda a 12ª temporada.

Antes que os fãs sintam saudades deste grupo de amigos, os produtores se asseguraram de manter a história de Sheldon Cooper viva com o spin-off Young Sheldon. A série conta a infância de Sheldon Cooper e o último episódio da segunda temporada será exibido logo após a despedida de The Big Bang Theory.

Após 12 temporadas, a popularidade da série é tanta que o antigo 'Stage 25', onde a série é gravada, teve seu nome mudado para 'The Big Bang Theory Stage'. A produção ganhou dez prêmios Emmy, um Globo de Ouro e seis People Choice Awards. Quando terminar, será a série mais longa na história da televisão.