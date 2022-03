Warner adia lançamentos de 'The Flash', 'Shazam!' e 'Aquaman 2'

Jason Momoa interpreta o 'Aquaman'. Foto: Warner Bros. Pictures

A Warner anunciou nesta quarta-feira, 9, as datas de lançamento para The Flash, Aquaman: The Lost Kingdom e de Shazam! Fury of The Gods. Shazam! será lançado em dezembro deste ano, e deve estar nos telões na semana do Natal.

Os outros dois filmes foram adiados para 2023, ainda sem uma data precisa. Segundo o DeadLine, o adiamento precisou acontecer por conta de ajustes nos efeitos especiais usados.

“O Flash sozinho tem 2.500 fotos de efeitos visuais”, publicou o portal norte-americano. Segundo a publicação, a Warner está confiante que a mistura de ação com comédia do filme é uma união perfeito com as festas de fim de ano.

Março com certeza está sendo um mês cheio de emoções para os fãs da Warner no Brasil e no mundo. Após o sucesso de Robert Pattinson como The Batman, o Brasil inteiro se emocionou com o anuncio de Bruna Marquezine estrelando BlueBeetle e ainda estamos ansiosos pela estréia de Animais Fantásticos em Abril, com Maria Fernanda Cândido. Animados?