‘Wandinha’: Jenna Ortega publica foto dos bastidores de nova série da Netflix

Jenna Ortega interpretará Wandinha na nova série da Netflix Foto: Instagram/@jennaortega

A atriz Jenna Ortega divulgou uma imagem em seu Instagram caracterizada de Wandinha, personagem de sucesso da franquia de filmes A Família Addams que virou série da Netflix e atualmente está em pós-produção.

Jenna Ortega protagonizará a série dando vida à Wandinha. A trama mostrará a personagem na adolescência convivendo com as mudanças na sua vida em virtude da chegada de seus poderes paranormais e ao mesmo tempo tentando resolver um mistério que devasta sua família há anos.

Para intensificar o clima de trevas, a produção contará com a direção de Tim Burton que assinou produções como Edward Mãos de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, a adaptação do clássico Alice no País das Maravilhas, entre outros sucessos.

Além de Jenna Ortega, o elenco também conta com Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones. Christina Ricci, atriz que deu vida à personagem nos filmes dos anos 1990 também estará presente na trama.

Wandinha ainda não tem data de estreia, mas segundo a Netflix, deve ser lançada ainda esse ano.