Vyni, do 'BBB 22', nega interesse amoroso em Eliezer: 'simplesmente uma grande amizade'

No 'Mais Você', Vyni comentou sobre sua passagem no 'BBB 22'. Foto: TV Globo

Nesta quarta-feira, 16, foi a vez de Vyni conversar com Ana Maria Braga durante o Café com o Eliminado, quadro do programa Mais Você. Ele falou sobre sua trajetória no reality show e suas relações no jogo.

Sobre a amizade com Eliezer, o cearense contou que o confinamento acabou intensificando. "Existem coisas que, por mais que a gente tente, a gente não consegue explicar, como é o caso dessa conexão e a troca entre nós dois."

"Lá dentro as coisas tendem a se dimensionar", pontuou. No entanto, ele negou que tenha tido um interesse amoroso com Eli e afirmou que a relação deles era apenas de amigos.

“Depois que eu saí, vi que havia uma interpretação meio equivocada da relação que eu tinha com ele, como se existisse um interesse além da amizade... Era simplesmente uma grande amizade que a gente tinha."

Análise do jogo

Vyni contou que não esperava ser bem recebido dentro do reality. "Eu nunca fui muito bem aceito no mundo. Uma pessoa como eu já é acostumada a levar porrada da vida."

Mas, quando entrou na casa, acabou sendo surpreendido positivamente. "Eu me senti acolhido e aquilo para mim era muito novo".

Logo no início, em uma dinâmica do programa, ele chegou a ocupar 7 pódios - em que os participantes escolhem os três finalistas da edição. "Eu até me assustei."

"Quando você entra em um ambiente e você é querido por todos, tudo se torna mais difícil", explicou ele em relação ao jogo, acrescentando que teve dificuldade na hora de votar ou brigar com as pessoas.

Ele contou que não conseguia tomar atitudes que poderiam ferir os sentimentos de alguém. "Eu não tinha como ser esse tipo de pessoa ali dentro."

Além disso, Vyni reconheceu que a relação com Eliezer acabou prejudicando sua atuação no reality show. "Eu acredito que a forma como a amizade foi encaminhando deu uma balançada nesse jogo."

"Talvez o meu erro é que eu sou intenso demais", disse sobre a amizade. "Eu devo ter exagerado na dose e eu priorizei mais ele do que o meu próprio jogo."