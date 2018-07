Vovó de 68 anos é um dos zumbis permanentes em ‘The Walking Dead’

A norte-americana Terrie Hamrick, de 68 anos, é uma das zumbis fixas na produção da série 'The Walking Dead' Foto: Brinley Hineman/AP

Quando não está com seus netos, a norte-americana Terrie Hamrick se transforma em um zumbi - por vontade própria. Aos 68 anos, a moradora da cidade de Haralson, nos arredores de Atlanta, é uma das 15 pessoas contratadas de forma fixa pela produção de The Walking Dead para atuar como zumbis na série.

“Desde que o programa começou eu disse aos meus filhos, ‘quero ser um walker [denominação que os zumbis levam na série]’”, disse Terrie à agência Associated Press. O sonho dela virou realidade em 2012, quando foi selecionada para fazer figuração na série. A dedicação de Terrie nas quase 14 horas de gravações diárias em que precisa ficar maquiada chamou a atenção da produção, que a contratou como ‘zumbi fixa’ dois anos depois.

A vovó falou para a agência com orgulho que é uma das zumbis mais reconhecidas pelos atores da série. Por conta da sua baixa estatura (ela tem apenas 1,50 metro), o ator Michael Rooker a chama de “pequena zumbi” Já Andrew Lincoln, que interpreta o protagonista Rick Grimes, sempre a cumprimenta quando estão gravando cenas juntos.

“É ótimo me ver na série”, disse Terrie. “O programa é sensacional, os atores são ótimos e as locações de filmagem são maravilhosas”, contou. Além do trabalho na série, Terrie também se veste de zumbi para um guia local que vende pacotes para fãs da série The Walking Dead que querem conhecer os locais de filmagem e tomar alguns sustos.