'Vou me mostrar como nunca me mostrei na TV', diz Tadeu Schmidt sobre 'BBB 22'

Tadeu Schmidt Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Tadeu Schmidt estrá ansioso, empolgado e animado para estrear como apresentador do Big Brother Brasil este ano, que começa no dia 17 de janeiro. Durante participação no Altas Horas deste sábado, 1º, ele disse que está se preparando para a nova experiência, que já descreve como "incrível", sem bloqueios ou proteções.

"Eu tenho certeza que eu vou me mostrar como eu nunca me mostrei na televisão", afirmou após Serginho Groisman comentar que não só os participantes do BBB ficam expostos, mas o apresentador também.

Mas, segundo Schmidt, tudo ocorrerá de forma orgânica. "Vai acontecer naturalmente, eu não estou entrando com nenhum bloqueio, nenhuma proteção, estou me jogando de cabeça, estou preparado para ir para lá e viver a experiência incrível que eu sei que é", completou.

Groisman perguntou se ele está desenvolvendo uma nova "personalidade" para comandar o reality, depois de o programa ter dois apresentadores de renome. "É uma responsabilidade, um orgulho enorme suceder dois dos maiores nomes da história da televisão brasileira, que são Pedro Bial e Tiago Leifert. Agora, como eu vou ser no Big Brother? Acho que vou ser muito parecido com o que eu era no Fantástico, sou eu mesmo, não tem como a gente inventar uma coisa totalmente diferente", respondeu.

"Eu sempre deixei as coisas acontecerem, então, todos os meus bordões, todos os quadros que eu criei, todas as coisas que eu fiz foram acontecendo com o desenrolar dos fatos, com o andamento das coisas. As coisas vão acontecendo e eu vou me descobrindo e acho que no Big Brother vai ser assim também", disse Schmidt.

Ele contou que está adaptando a rotina também para dar conta do BBB e pretende acompanhar de perto tudo o que acontecer dentro da casa. "Acordar com os brothers, acompanhar o dia inteiro, apresentar à noite e continuar acompanhando a vida deles até eles dormirem. E quando eles forem dormir, eu vou dormir também. Vou acompanhar a festa, só não vou beber com eles porque estou trabalhando", brincou. "Quero viver aquilo, quero ter o meu olhar sobre aquilo."

Críticas na redes sociais

Serginho Groisman também perguntou se Tadeu Schmidt está preparado para lidar com as redes sociais, ao que o apresentador disse que recebe muito carinho dos seguidores e ignora críticas feitas de forma ofensiva. "Eu sei que, durante o Big Brother, a gente vai mexer com paixão como a gente mexe com paixão de torcedor e de vez em quando vai surgir alguma coisa que vem muito mais do coração, não vem muito da razão, e isso eu já estou acostumado, mesmo no Fantástico, a receber críticas de pessoas que faltam com educação e esses eu nem ouço", disse.

Tadeu Schmidt irá comandar o 'BBB 22' Foto: Globo/João Cotta

"Quando a pessoa vem e faz uma crítica de uma maneira educada, eu acho super legal. Mas quando vem xingar, com falta de educação, eu nem ouço, apago. Não tenho pretensão de agradar todo mundo", comentou. "Eu aprendi a não depender disso e não esperar isso de todo mundo."

Também estava presente no Altas Horas o padre Fábio de Melo e Groisman brincou com uma situação em que o sacerdote participaria do reality. "Acho que ele seria campeão, porque tirar um padre seria pecado", disse Tadeu Schmidt entre risos.

Comentando, o padre disse que sairia na primeira semana de confinamento. "Eu acho difícil aquilo ali, porque você se confinar com quem você tem uma afinidade, criar uma ambiência emocional favorável a você estar sempre extraindo o melhor de si... O Big Brother não, você fica estimulado o tempo todo a pôr o pior para fora, então é muito difícil. Acho que eu não teria imunidade emocional para viver isso", afirmou.