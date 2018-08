'Vou me aposentar e viver da minha fortuna', diz Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

Durante as gravações do Programa Silvio Santos que vai ao ar no próximo domingo, 1º, o apresentador deu declarações curiosas ao conversar com a youtuber Nah Cardoso no Jogo das Três Pistas.

Ao comentar sobre a quantidade de seguidores que a jovem possui na internet, afirmou, em tom bem-humorado: "A televisão vai acabar e vai ficar só a internet. A televisão vai ser novela e prolongamento das notícias. Quer dizer, 'morreu o João'. Aí vão falar: 'O João nasceu em tal lugar, foi carpinteiro'. Enfim, a televisão vai ser só pra isso."

"Ainda bem que eu vou abandonar a televisão, vou me aposentar e vou viver da minha fortuna', concluiu.

Em outro momento, ao conversar com Débora Rodrigues, a outra convidada do quadro, relembrou o programa Fantasia: "O programa era bom, fui eu que inventei mesmo. Tudo que eu invento é bom, fazer o quê?".

