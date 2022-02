‘Vou colher tudo o que plantei’, afirma Brunna sobre o 'BBB 22'

A dançarina foi a quinta eliminada do 'Big Brother Brasil 22'. Foto: TV Globo

Nesta quarta-feira, 23, foi a vez de Brunna Gonçalves participar do Café com o Eliminado, quadro do programa Mais Você, da TV Globo. Após ser eliminada com 76,18% dos votos em um paredão contra Gustavo e Paulo André, a dançarina falou sobre a sua saída do reality show.

Com Ana Maria Braga de férias, Talitha Morete e Fabrício Battaglini entrevistaram a ex-BBB, que afirmou nunca ter se apoiado nos milhões de seguidores que já tinha nas redes sociais antes de entrar no programa. "Eu sempre tive meu pé no chão, não me segurava na internet. Sei que o público da internet é diferente do público que assiste o BBB".

Brunna, que ficou com fama de ‘planta’, assumiu que teve problemas em se pronunciar e falar sobre estratégias de jogo. "Eu deveria ter me posicionado e criado mais relações; eu já sabia que teria dificuldades com as pessoas porque eu sou assim na minha vida".

Ao ver o vídeo de quando atendeu o primeiro Big Fone da edição, a ex-sister contou que Gustavo era a opção óbvia para mandar ao paredão, já que ele a ameaçava e "chegou no jogo muito agressivo".

A dançarina ainda se surpreendeu ao assistir uma conversa entre Arthur Aguiar e Lucas sobre o paredão, já que Lucas repetiu as falas de Arthur no discurso de indicação. Ela chamou Lucas de 'planta' e considerou Arthur um bom jogador: "Acho que ele influencia bastante a galera, a estratégia dele é se aproximar das pessoas para não ir ao paredão. Não acho errado, mas ele pode acabar se prejudicando".

Brunna ao ver o VT da indicação de Lucas para o último paredão do #BBB22: “Parece que o Arthur que era o líder, gente. (…) ‘Control C + Control V’” BRUNNA NO MAIS VOCÊpic.twitter.com/DlYmC6FW85 — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 23, 2022

Brunna afirmou ainda que nunca se preocupou com o que Ludmilla, sua mulher, acharia de sua participação no reality, mas pensava sobre como suas ações dentro da casa poderiam refletir na vida de seus familiares. Segundo a dançarina, um dos momentos mais marcantes do programa foi quando ouviu a música que Ludmilla escreveu para ela.

Talitha e Fabrício também perguntaram para a ex-participante sobre suas laces (perucas com fios realistas), que ficaram famosas dentro e fora da casa. A ex-BBB contou que a cantora Beyoncé foi a maior inspiração para que ela se apaixonasse pela mudança frequente de cabelo. Ela comentou que passou pela transição capilar porque queria conhecer seu cabelo de verdade, mas que isso não a impede de mudar sempre que quiser: "minha melhor versão é com o meu cabelo natural".

Ainda sobre o BBB 22, Brunna declarou torcida para Linn da Quebrada. "Ela é muito inteligente, faz você pensar no jogo, ela é uma influência do bem. Quero muito que ela ganhe porque vai ser de uma representatividade incrível”.

Bem-humorada, ela finalizou: "quando eu fechei a porta encarei o fim da minha participação no programa como um recomeço na minha vida e agora eu vou colher tudo o que plantei.”