Vocalista do System of a Down canta música de 'Game of Thrones' em show

Cena de 'Game of Thrones'. Foto: HBO

Durante apresentação em Los Angeles, nos Estados Unidos, o vocalista do System of a Down, Serj Tankian, cantou a música Rains of Castamere, de Game of Thrones. Enquanto a música tocava, um telão mostrava diversas cenas da série da HBO. O momento foi filmado por um fã e publicado no YouTube.

Na série, a canção é uma homenagem a Tywin Lannister e à casa Lannister em geral. Além disso, Rains of Castamere ainda é o título do nono episódio da terceira temporada.

A penúltima temporada de Game of Thrones retorna à HBO com novos episódios no dia 16 de julho.