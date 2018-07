Vitória de Donald Trump nos EUA foi prevista por 'Os Simpsons' há 16 anos

Foto:

A bola de cristal dos criadores da animação Os Simpsons voltou a funcionar. Há 16 anos, um episódio mostrou a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Isso aconteceu no episódio Bart to the Future, que mostrava Lisa Simpson como presidente norte-americana. No enredo, ela reclamava do orçamento apertado deixado por Donald Trump, presidente que antecedeu seu mandato.

Matt Groening, criador da série, disse ao The Guardian, no mês passado, que Trump sempre foi visto por ele e por sua equipe criativa como a possibilidade mais absurda para o comando do país.

"Nós previmos que ele seria presidente no ano 2000, mas é claro que ele era a piada tapa-buraco mais absurda que conseguíamos pensar na época, e isso ainda é verdade. Vai além da sátira", disse.

A previsão se concretizou, algo que Groening não esperava. Nesta mesma entrevista, ele disse que a improvável vitória de Trump seria ótima para os comediantes.

No ano passado, Donald Trump voltou a ser cogitado como presidente americano no episódio Trumptastic Voyage. Nele, Homer Simpson ganha 50 dólares para se aproximar de Trump e fingir ser seu eleitor, mas acaba 'abduzido' por sua cabeleira. Veja: