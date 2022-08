Vítimas falam sobre abusos de Armie Hammer em trailer de documentário; veja

Série sobre acusações de abusos sexuais cometidos pelo ator Armie Hammer chega ao Discovery+ em 2 de setemebro. Foto: Danny Moloshok/Reuters

House of Hammer, minissérie documental sobre as acusações de abuso, assédio e canibalismo envolvendo o ator Armie Hammer, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira, 10.

Produzida pelo Discovery+, a produção conta com depoimentos de Courtney Vucekovich e Julia Morrison, ex-namoradas de Hammer, e de Casey Hammer, tia do artista, que promete detalhar o ambiente tóxico em que ele cresceu.

Na prévia, as mulheres que tiveram relacionamentos com o ator de Me Chame Pelo Seu Nome e Morte no Nilo falam sobre as mudanças de comportamento dele e revelam mensagens que demonstram possessividade e práticas abusivas.

As primeiras acusações contra Hammer surgiram em janeiro de 2021, quando o ator teve mensagens vazadas que revelavam fantasias sexuais extremas, como canibalismo. Ele acabou tendo trabalhos cancelados e, em julho deste ano, foi visto trabalhando como vendedor nas Ilhas Cayman.

House of Hammer chega ao Discovery+ em 2 de setembro. Confira o trailer original:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais