Visitamos a Stranger House, espaço de divulgação da nova temporada de ‘Stranger Things’

O E+ visitou o espaço criado pela Netflix para a segunda temporada de 'Stranger Things'; confira a matéria completa clicando aqui! Foto: Felipe Rau / Estadão

Se você gosta da série Stranger Things, não pode perder um evento que a Netflix está realizando em São Paulo nesta sexta-feira, 27. Para divulgar o lançamento da segunda temporada da série, a plataforma de streaming montou a Stranger House em um espaço de eventos e recriou cenários célebres da primeira e segunda temporadas (não há spoilers dos novos episódios no espaço).

A Stranger House ficará aberta até as 23h e, logo que você entra no espaço, já dá de cara com as famosas bicicletas que os protagonistas usam para se locomover na série. Logo na sequência há uma recriação do Castle Byers, esconderijo que Will Byers fez. No primeiro andar também há uma recriação do Hawkins National Laboratory, onde Eleven ficava presa.

Ao subir, o visitante se depara com um altar para Barb, personagem que supostamente morreu na primeira temporada, e o ponto alto da Stranger House: a recriação da famosa sala de estar da Joyce Byers, que conta com o famoso telefone amarelo e as luzes mandando mensagens. No último andar do espaço há o arcade, em que o visitante pode jogar Dragon’s Lair, e a simulação do Mundo Invertido, com direito a estátua do assustador Demogorgon e os ovos dos monstros misteriosos.

A estudante Maria Eduarda Freitas, de 13 anos, disse que adorou a casa e que a Stranger House a deixou ainda mais ansiosa para assistir à segunda temporada da série. “Gostei muito do laboratório, me senti a própria Eleven”, disse. “Achei a casa muito legal, não percebi spoilers da segunda temporada e ela te dá uma noção boa do que se trata o seriado”, falou o instrutor de treinamento Silas Dias Rodrigues, 26.

Os nove episódios da segunda temporada de Stranger Things já estão disponíveis na Netflix e a pré-produção da terceira temporada da série já está em andamento.

Veja abaixo a galeria com as fotos da Stranger House.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais e Gabriel Perline