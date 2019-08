Viola Davis vai interpretar Michelle Obama na série 'First Ladies'

A atriz Viola Davis e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama. Foto: Evan Agostini e Charles Sykes/Invision/AP

Viola Davis vai retratar Michelle Obama em uma série que está sendo produzida pelo canal Showtime sobre as primeiras-damas dos Estados Unidos.

Além de interpretar, a atriz de How to Get Away with Murder também vai atuar como produtora executiva do projeto intitulado First Ladies (Primeiras-Damas).

Segundo anunciou o canal, a produção pretende "abrir a cortina" sobre a vida das cônjuges presidenciais.

A primeira temporada da série vai se concentrar nas vidas de Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. O Showtime informou que está comprometido com os três roteiros propostos, mas ainda não deu previsão sobre a data de estreia.

Michelle Obama já foi retratada em filmes, mas será a primeira vez que sua vida será tema de uma série para a televisão. Vale lembrar que ela o marido, o ex-presidente Barack Obama, lançaram sua própria empresa de produção em 2018 e anunciaram acordos com Netflix e Spotify.

Com informações da AP