Viola Davis é escalada para interpretar vilã em prequel de 'Jogos Vorazes'

Viola Davis interpretará a Dra. Volumnia Gaul em 'A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes', filme do universo de 'Jogos Vorazes' inspirado em livro de mesmo nome. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Viola Davis foi escalada para viver a vilã do filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, prequel em desenvolvimento da saga Jogos Vorazes. A informação foi divulgada nesta segunda, 15, pelo The Hollywood Reporter.

De acordo com o veículo, a atriz interpretará a Dra. Volumnia Gaul, organizadora da 10ª edição dos jogos. "[Ela] é tão cruel quanto criativa e tão temível quanto formidável", disse o diretor responsável pelo longa, Francis Lawrence.

"Desde o início, Viola era o nosso sonho para a Dra. Gaul por causa da inteligência e da emoção que ela traz para cada papel", afirmou o cineasta, que também esteve à frente de três dos quatro filmes de Jogos Vorazes.

A vencedora do Oscar e do Emmy se junta a Tom Blyth, de A Idade Dourada, que viverá o jovem Presidente Snow, e Rachel Zegler, de West Side Story, que será Lucy, uma jovem do Distrito 12. Além deles, o elenco também conta com Peter Dinklage, de Game of Thrones, e Hunter Schaefer, de Euphoria.

A história se passará anos antes do início do saga, quando Snow tem apenas 18 anos. Em busca de recuperar o prestígio de sua família, ele encontra a chance quando é designado a orientar a jovem Lucy na 10ª edição dos Jogos Vorazes. O filme tem previsão de estreia para novembro de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais