Vinheta de fim de ano da Globo é comparada a 'Star Wars' por internautas

Parte da vinheta, em que atores aparecem com lâmpadas, gerou comparações com 'Star Wars' Foto: Trecho da vinheta de fim de ano da Globo em 2019 / Rede Globo

A tradicional vinheta de fim de ano da Rede Globo, que conta com aparições de atores, apresentadores e jornalistas, foi lançada no último domingo, 1, durante o Fantástico, e diversos internautas fizeram comparações entre a produção e os filmes da saga Star Wars.

Neste ano a emissora decidiu mudar o ritmo da música que acompanha a vinheta, Um Novo Tempo, com o uso de objetos do cotidiano, como latas de lixo e secadores, produzindo os sons da música.

Logo após o lançamento do vídeo, internautas realizaram uma série de comentários sobre a nova vinheta. Alguns elogiaram as mudanças, destacando a ideia de usar objetos do cotidiano como instrumentos musicais. Outros não gostaram muito da nova produção, fazendo algumas piadas e comentários mais críticos.

Alguns internautas até traçaram uma relação com um trecho do vídeo, em que os funcionários da emissora aparecem segurando lâmpadas coloridas, com os filmes da saga Star Wars, em especial pela semelhança com os sabres de luz usados nos filmes.

Assista abaixo à íntegra da vinheta de fim de ano da Globo e, em seguida, algumas reações de internautas:

os sabres de luz na vinheta da globo a divulgação de rise of skywalker está pesadíssima — nat (@larascjean) December 2, 2019

AMEI A DIVULGAÇÃO DE THE RISE OF SKYWALKER NO MEIO GLOBO LENDA https://t.co/7XQMHiqh3u — asher tá muito natalina • 18 days for TROS (@starwrskiller) December 2, 2019

Gente a vinheta do ano novo da Globo esse ano tem Star Wars e batuque na lixeira... real — Za Warudo/ Kono Yago Dá!!! (@m_yagof) December 2, 2019

Globo homenageando Monstros S.A e Star Wars https://t.co/E3U6Zma9NZ — Gil | (@jsephmrogan) December 2, 2019

A Globo tá tão ansiosa com a estria de #StarWars que colocou uns sabores de luz no #FimDeAnoNaGlobo pic.twitter.com/g9DAqU9zlq — Piano (@Pianoooo_emi) December 2, 2019

Essas vinhetas da Globo, cada ano que passa, ficam pior, perdeu o encanto da música original, querem fazer modernismo, fica horrível. Se toquem e tragam o brilho de antigamente, onde tinha amor é a música era linda. Está péssimo. — sandro (@AlexSan74244127) 2 de dezembro de 2019

A Globo pegou os utensílios domésticos do É de Casa e colocou todo mundo no estúdio pra fazer barulho com eles! Rs#Fantastico #FimDeAnoNaGlobo pic.twitter.com/eZWWL6cdSf — Daniele (@danieleoli) 2 de dezembro de 2019

Bendito seja a produção musical que montou tudo isso, tá perfeito https://t.co/OCmz4UwOtS — miguel n sabe descer de 1 caminhão | CONSTELLATION (@mi_guel_ac) 2 de dezembro de 2019

