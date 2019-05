'Vingadores: Ultimato' vence 'Game of Thrones' em menções no Twitter no Brasil

Josh Brolin faz o personagem Thanos. Foto: Marvel Studios/Divulgação

A estreia de Vingadores: Ultimato, em 25 de abril, coincidiu, na mesma semana, com o lançamento do terceiro episódio de Game of Thrones, no dia 28 daquele mês. Os dois sucessos da televisão e do cinema movimentaram as redes sociais, mas, no Twitter, quem venceu a batalha de mais menções foi o filme da Marvel.

Mesmo com a expectativa dos fãs em relação aos eventos da batalha em Winterfell, Vingadores acabou em forte vantagem, com 3,1 milhões de referências no Twitter em uma semana no Brasil - GoT ficou com 1,9 milhão. Os resultados são de um monitoramento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP) que analisou menções em português a ambas as obras.

Os dados foram coletados entre meia-noite de terça-feira, 23, e 23h59 de segunda-feira, 29. Mais de 200 hashtags, palavras-chave, contas de Twitter e estruturas textuais associadas ao filme ou à série foram captadas. A pesquisa aponta duas práticas bastante distintas de experiência do espectador nas plataformas digitais em função da obra, embora ambas sejam bastante parecidas quanto ao alcance, ao impacto que exercem junto aos fãs e à relevância para a cultura pop atual.

Enquanto Vingadores, ao longo de toda a semana, apresentou volumes diários bem parecidos de presença na rede social, com um leve pico de referências na véspera da estreia oficial, o impacto de GoT na web persiste bastante organizado a partir da primeira exibição na HBO. Apenas entre 23h e meia-noite do dia da estreia do episódio, a série teve 396 mil tuítes, equivalente a 20,8% de todas as menções na semana. Entre domingo e segunda-feira, foram 1,65 milhão de publicações no Twitter sobre a produção.

Exceto pelo momento imediatamente após a exibição do episódio, GoT perde muito do espaço de participação na rede social. Os heróis da Marvel, porém, que seguem em cartaz nos cinemas brasileiros, ficam igualmente com forte e constante presença na web, acumulando centenas de milhares de tuítes a cada dia mesmo depois da estreia.

Arya Stark vence na batalha de heróis

Maisie Williams no papel de Arya Stark, em 'Game of Thrones'. Foto: HBO/Divulgação

Contando com o elemento surpresa e a relevância dos eventos nessa temporada final, Game of Thrones tem uma heroína que vence qualquer outro personagem de Vingadores: Ultimato. Segundo o dados da FGV DAPP, nenhum super-herói do grupo conseguiu impacto próximo ao de Arya Stark, cujas ações no terceiro episódio determinaram os acontecimentos de maior importância para as próximas semanas da obra.

A personagem foi citada mais de 500 mil vezes e se sobrepôs, nas redes, ao vilão Thanos e aos ícones centrais do universo da Marvel: Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Em GoT, personagens centrais desde o começo da temporada de estreia, em 2011, como Tyrion Lannister, foram pouco citados na semana analisada.

O mesmo não se verificou em Vingadores, cujo quinto personagem com maior volume de menções foi a Capitã Marvel, referência do feminismo no gênero de super-heróis e recém-integrada ao espaço cinematográfico em que os filmes se passam. Aliás, a presença de personagens femininas entre as de maior destaque e alcance nas redes sociais é notável principalmente em Game of Thrones, com Cersei Lannister e Daenerys Targaryen em evidência junto a Jon Snow e ao vilão Rei da Noite.

No embate de hashtags, #gameofthrones foi citada em mais de 30% dos tuítes sobre a série, com 580,2 mil recorrências - #battleofwinterfell teve 102,4 mil citações. A principal hashtag sobre o filme, #avengersendgame, esteve presente em menos de 10% das postagens sobre a obra no País.