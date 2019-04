‘Vingadores: Ultimato’: Personagens homens aparecem três vezes mais do que mulheres

'Vingadores: Ultimato' promete ser um dos maiores filmes da história da Marvel. Foto: Marvel/Divulgação

Vingadores: Ultimato está caminhando para se tornar um dos filmes de maior sucesso na história do cinema, mas parece que a real batalha, na verdade, está fora das telas.

De acordo com um levantamento do Daily Mail, os personagens masculinos aparecem três vezes mais do que as protagonistas mulheres no filme, que estreou nesta quinta-feira, 25. Juntos, os homens totalizam 381 minutos nas telas do cinema; por outro lado, as mulheres somam 116 minutos.

O personagem com maior presença no filme é Capitão América, interpretado por Chris Evans, que aparece por 66 minutos ao todo. Já a atriz britânica Karen Gillan, que vive a cyborg Nebula, é a personagem mulher que tem maior participação no filme, com 41 minutos nas telas. Capitã Marvel, que ganhou seu filme solo há poucos meses, aparece por apenas 15 minutos.

Confira o tempo de aparição no filme dos principais personagens de 'Vingadores: Ultimato':

Capitão América: 66 minutos

Homem de Ferro: 62 minutos

Thor: 45 minutos

Nebula: 41 minutos

Hulk: 40 minutos

Homem Formiga: 38 minutos

Gavião Arqueiro: 37 minutos

Rocket Raccoon: 36 minutos

Máquina de Combate: 35 minutos

Viúva Negra: 33 minutos

Capitã Marvel: 15 minutos

Valkyrie: 8 minutos

Groot: 7 minutos

Okoye: 6 minutos

Loki: 2 minutos