'Vingadores: Guerra Infinita' se torna o filme mais rápido a alcançar US$ 1 bilhão em bilheteria

'Vingadores: Guerra Infinita' se tornou o filme mais rápido na história a alcançar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias Foto: Marvel Studios/Divulgação

Apenas onze dias após sua estreia nos cinemas, o filme Vingadores: Guerra Infinita confirma o seu sucesso e passou da marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 3,5 bilhões) em bilheteria. Com isso, a produção tornou-se o filme mais rápido na história a alcançar a marca e o 34º no geral a conseguir o valor.

Vingadores: Guerra Infinita, que serve como clímax do enredo de dez anos do universo cinematográfico Marvel, superou a marca de outro filme da Disney, Star Wars: O Despertar da Força, que conseguiu um bilhão de dólares em 12 dias. Dos 34 filmes na história que passaram da marca, 17 foram produzidos pelos estúdios do Mickey.

No Brasil, o filme também bateu recordes de bilheteria: arrecadou R$ 65,1 milhões em seu final de semana de estreia, superando em quase 20 milhões de reais o recordista anterior, Liga da Justiça, que foi exibido em 2017. Vingadores: Guerra Infinita ainda está em exibição nos cinemas brasileiros.