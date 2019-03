‘Vingadores 4’: Marvel inclui nome de Danai Gurira em cartaz após críticas de fãs

'Vingadores: Ultimato' estreia em 25 de abril. Foto: Marvel/Divulgação

O lançamento do cartaz oficial e de mais um trailer de Vingadores: Ultimato, o quarto filme da saga de super-heróis, animou a última quinta-feira, 14, dos fãs da Marvel. No entanto, um detalhe no cartaz não passou despercebido. Usuários do Twitter criticaram a ausência do nome de Danai Gurira no topo do cartaz, sendo ela a única personagem entre os presentes na foto a não ter seu nome listado com os outros do elenco.

Por conta das críticas, a Marvel admitiu o erro e publicou um novo cartaz, dessa vez com o nome da atriz no topo. “Ela deveria estar lá em cima todo esse tempo. Confira o pôster oficial de Vingadores: Ultimato”, escreveram no Twitter, acrescentando a hashtag #WakandaForever.

Danai Gurira interpretou Okoye em Pantera Negra e também estará na nova produção da Marvel, que estreia em 25 de abril nos cinemas.

Super pretty but if she’s on the poster so prominently could Danai Gurira get her name at the top?? — PikaJew! (@ShinyAlex) 14 de março de 2019

Legit the only person on this poster not mentioned at the top — Hazera (@staylovely_x) 14 de março de 2019

yall shoulda put Danai name up there tho smh — ™ ️ (@yungskrrt) 14 de março de 2019

"Vocês deveriam colocar o nome da Danai ali no topo"