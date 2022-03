'Vim de um lugar onde tem muitas Filós', diz Letícia Salles sobre sua personagem em 'Pantanal'

Letícia Salles revela que contou com a ajuda de Dira Paes, intérprete de Filó na segunda fase de 'Pantanal', para a construção de sua personagem Foto: Globo/ João Miguel Júnior

Estreia nesta segunda-feira, 28, às 21h, o tão aguardado remake de Pantanal na TV Globo. Escrita por Bruno Luperi, a produção é baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa.

A obra é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. A trama resgata personagens memoráveis como Juma Marruá (Alanis Guillen), José Leôncio (Renato Góes) e Filó (Letícia Salles).

A personagem de Letícia foi uma prostituta, com quem Zé se relacionou no passado e que chega grávida em sua fazenda pedindo abrigo e trabalho. Uma mulher religiosa e apegada à sua fé.

José Leôncio (Renato Góes), Filó (Letícia Salles) e o filho Tadeu (Lucas Oliveira dos Santos) Foto: Globo/ João Miguel Júnior

Após ser expulsa de casa pela mãe aos 12 anos, ela encontra abrigo em uma currutela, local onde conhece José Leôncio meses antes de procurar por ele na fazenda. Filó vira fera para proteger seu Zé contra tudo e contra todos, disposta a trair até mesmo os seus sentimentos pelo bem do patrão.

Em entrevista ao Estadão, Letícia Salles revelou que Filó é uma “loba que protege os seus com unhas e dentes” e explicou que sua personagem é inspirada em muitas mulheres brasileiras.

“Ela é uma fortaleza. Saiu de casa em busca de liberdade e acabou parando em um lugar onde essa liberdade é muito relativa. Eu vim de um lugar onde tem muitas Filós, mulheres que se libertaram de muitas prisões”, iniciou a artista.

“Mulheres que cresceram sem o apoio de uma família estruturada, mulheres que abdicaram de uma profissão ou sonho pra cuidar dos filhos e hoje cuidam de uma casa inteira, mesmo nunca tendo recebido esse carinho, elas zelam por quem está perto. Afinal, quantas Filós nós conhecemos?”, indagou.

Letícia Salles descreve sua personagem Filó como uma 'loba que protege os seus com unhas e dentes' Foto: Globo/ João Miguel Júnior

A atriz explicou que, como não era nascida quando a versão original da novela estreou, precisou estudar sua personagem através de vídeos no Youtube e contou com um apoio especial: Dira Paes.

Dira vai dar vida à Filó na segunda fase da novela e, segundo Letícia, as duas conversaram muito sobre a personagem. “Ela me acolheu de forma linda, e eu, que já era apaixonada pela artista, me encantei ainda mais pelo ser humano grande e generoso que ela é”.

No entanto, a intérprete relatou que também enfrentou algumas dificuldades na sua preparação. Além do nervosismo com sua primeira novela em horário nobre, ela contou que seu sotaque foi o maior desafio.

Por fim, Letícia compartilhou o que Filó ensinou a ela e a mensagem que a novela busca passar ao público. “Me ensinou que o amor é paciente, a Filó ama genuinamente e sabe que isso não é sinônimo de posse. A sabedoria dela me fascina”.

Sobre Pantanal, ela conclui: “Os personagens do Benedito Rui Barbosa trazem esse retrato de um Brasil profundo, com reflexões importantes sobre nós, o Pantanal, a beleza arrebatadora da natureza brasileira e considerações reais e urgentes sobre a preservação dessa riqueza”.