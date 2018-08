'Vídeo Show' tem 'participação especial' de churrasqueiro e internautas comentam

Churrasco no Projac chamou a atenção dos telespectadores do 'Vídeo Show'. Foto: Reprodução/TV Globo

Na edição desta quinta-feira, 16, o Vídeo Show teve a "participação especial" de um churrasqueiro e muita fumaça. As apresentadoras Sophia Abrahão, Ana Clara e Fernanda Keulla se revezavam na apresentação do programa, mas o que chamou atenção mesmo durante todo o programa foi um churrasco que ocorria no Projac, bem atrás do estúdio do programa – que é de vidro.

No Twitter, muitas pessoas que assistiam ao programa comentaram sobre a presença do churrasqueiro, e ficaram curiosos sobre o porquê ele fazia seu churrasco ali. Em muitos momentos, o homem tentou abanar a fumaça branca que tomava conta do local, sem sucesso.

Confira algumas reações de internautas:

Eis q vc tá assistindo a live e fica reparando na pessoa lá atrás acendendo uma Churrasqueira !?? Hahahahahahaha #VideoShowAoVivo pic.twitter.com/DrpjeDThfG — Lud ‍♀️ (@Lud_ACL) 16 de agosto de 2018

Na real mesmo, a @anaclaraac pode ate estar dando o giro dos famosos dela na internet, porem eu so to de olho no churrasco que ta rolando la fora #VideoShowAoVivo pic.twitter.com/aUPXz3xVHy — Iam Vasconcelos (@IamVasconcelos_) 16 de agosto de 2018

O #VideoShowAoVivo de hoje começou com esse cara varrendo ali atrás e terminou com ele quase incendiando a @RedeGlobo pic.twitter.com/XJ3idq2kqn — Bruno (@Paixaobrunosou) 16 de agosto de 2018

VEJA TAMBÉM: Fogo, porrada e acidente: imprevistos durante transmissões ao vivo na TV