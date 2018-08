'Vídeo Show' oficializa chegada de Carioca: 'ansiedade absurda'

Márvio Lúcio, o Carioca, em frente ao estúdio do 'Vídeo Show'. Foto: João Cotta / Globo / Divulgação

De acordo com comunicado publicado pela emissora, o convite surgiu quando Carioca teve um quadro no Central da Copa durante a Copa do Mundo da Rússia.

"Estou com uma ansiedade absurda pra estrear. Me preparando da melhor forma possível para poder fazer uma estreia bacana. Ser espectador a vida inteira e hoje poder fazer parte desse time é uma honra", disse.

O humorista ainda ressaltou sua experiência de quase duas décadas no Pânico, da Jovem Pan: "O rádio te dá uma velocidade muito grande e foi lá que aprendi a ter esse tempo do humor, de responder rápido e questionar".

Além de Carioca, Maurício Meirelles, ex- CQC, e Matheus Mazzafera, conhecido por seu canal no YouTube, também passarão a fazer parte do programa, fazendo entrevistas.

Recentemente, o Vídeo Show passou por diversas alterações no time de apresentadores, com a saída de Otaviano Costa e a chegada das ex-BBBs Ana Clara, Fernanda Keulla e Vivian Amorim.