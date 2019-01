'Vídeo Show' chega ao fim; relembre apresentadores marcantes

Miguel Falabella e Cissa Guimarães tiveram participação ativa durante muitos anos do 'Vídeo Show'. Foto: Fernanda Fernandjes / Estadão

Por meio de um comunicado, a Globo confirmou o fim do Vídeo Show, programa que faz parte da programação da emissora há mais de 35 anos, desde 1983.

"A partir da próxima segunda-feira, dia 14, a Sessão da Tarde passa a ir ao ar mais cedo, às 14h, com o fim do Vídeo Show. O programa que mostrou os bastidores das produções da Globo durante mais de 35 anos se despede do público nesta sexta-feira, dia 11", informa o comunicado.

Ao longo de sua história, diversos nomes conhecidos do público passaram pela apresentação do Vídeo Show, como Miguel Falabella, André Marques, Angélica, Otaviano Costa, Monica Iozzi e, mais recentemente, Sophia Abrahão e Joaquim Lopes. Relembre alguns na galeria abaixo: