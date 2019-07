Vídeo mostra processo de rejuvenescimento de Will Smith em ‘Projeto Gemini’; veja

O ator Will Smith em 'Projeto Gemini'. Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Aos 50 anos de idade, Will Smith terá a oportunidade de 'voltar no tempo' uns 30 anos. Isso porque o ator, protagonista de Projeto Gemini, terá seu rosto rejuvenescido para viver ele mesmo no longa.

O filme teve um featurette divulgado que revela os bastidores dos efeitos especiais e com a equipe de produção dando detalhes sobre as filmagens.

Will Smith será Henry Brogan, um assassino de elite que é perseguido por um jovem agente que pode prever cada movimento seu. E é justamente esse personagem vivido pela versão juvenil do ator. Assim, o inimigo o conhece como ninguém.

A direção de Projeto Gemini é de Ang Lee. O filme tem estreia prevista no Brasil em 10 de outubro.

Assista ao vídeo: