Vídeo de fã compila um segundo de cada episódio de 'Game of Thrones'

Cena do último episódio da última temporada de 'Game of Thrones' divulgada pela HBO. Foto: HBO / Divulgação

É fato: os fãs de Game of Thrones não vão conseguir esquecer a série tão cedo. O último episódio da 8ª temporada foi ao ar no domingo, 19, e encerrou um ciclo de oito anos bem-sucedidos na HBO.

Para homenagear todas as conquistas, um fã produziu um vídeo especial que contém um segundo de cada episódio da série. Os momentos mais marcantes dos 73 episódios foram exibidos no compilado publicado por um perfil especializado em Game of Thrones, que acumula 475 mil seguidores no Twitter.

Para embalar as cenas, a trilha sonora tema da série, composta por Ramin Djawadi, toca ao fundo. Assista:

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/SXfXqUacPy — Game of Thrones Memes (@Thrones_Memes) 20 de maio de 2019

O último episódio de Game of Thrones bateu recorde de audiência da HBO. Só nas plataformas do canal, foi assistido por 19 milhões de pessoas, apenas nos Estados Unidos.